Російський обстріл пошкодив будинок, у якому розташовані квартири Зеленського та Міндіча

Внаслідок російського обстрілу Києва, що стався в ніч на неділю, 24 травня, пошкоджень зазнав будинок на вулиці Грушевського, у якому розташовані квартири президента Володимира Зеленського та бізнесмена Тимура Міндіча. Про це повідомила «Українська правда».

Йдеться про будинок за адресою вулиця Грушевського, 9а. Він розташований біля Верховної Ради та урядового кварталу. За даними журналістів, будинок зазнав пошкоджень внаслідок падіння уламків збитих боєприпасів. На фото, опублікованому УП, видно діру на верхніх поверхах та вибиті вікна. Також російський обстріл пошкодив бізнес-центр Summit, що розташований поруч.

За даними «Української правди», у будинку на Грушевського, 9а розташовані квартири, що належать президенту Володимиру Зеленському та підсанкційному бізнесмену Тимуру Міндічу.

У листопаді 2025 року видання Texty повідомляло, що у цьому будинку має нерухомість донька колишнього спікера Верховної Ради Володимира Рибака Наталія. Також на Грушевського, 9а квартири мають діти низки колишніх нардепів-регіоналів. Йдеться про доньку Юрія Іванющенка, сина колишнього нардепа та ексголови Вищого господарського суду Дмитра Притики. Державний зрадник Андрій Деркач, який нині є сенатором у Росії, у цьому будинку придбав квартиру для своєї доньки Тетяни Терехової.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У цьому ж будинку мають квартири ексрегіонал та колишній власник телеканалу «Прямий» Володимир Макеєнко, а також брат колишнього нардепа від «Соціалістичної партії України» та міністра транспорту Миколи Рудьковського Сергій.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Нагадаємо, в ніч на 24 травня росіяни здійснили масовану атаку на Київ та область. Внаслідок обстрілу пошкоджено десятки будинків. Зокрема, будівлі Нацбанку, Київського театру опери і балету, Національного художнього музею, Національного музею «Чорнобиль», Національної філармонії, Національної музичної академії, Національної бібліотеки ім. Ярослава Мудрого, Міністерства закордонних справ, а також будинок, у якому проживає посол Албанії.

Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще понад 80 отримали поранення.