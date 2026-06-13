Військовим у СЗЧ дозволили протягом 100 днів повернутися до служби та відновити виплати
Військові зможуть самостійно обрати підрозділ для служби
Військовослужбовці, які самовільно залишили місце служби, протягом 100 днів мають можливість повернутися до служби, відновити виплати та самостійно обрати підрозділ. Про це у суботу, 13 червня, повідомив міністр оборони Михайло Федоров.
Йдеться про військовослужбовців, які залишили місце служби до 12 червня. Протягом 100 днів – до 20 вересня – вони мають можливість повернутися до служби, відновити виплати та самостійно обрати підрозділ. Наразі процедура доступна для військовослужбовців Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту та Національної гвардії. У Міноборони уточнюють, що повернутися можна до військової частини з визначеного переліку в межах своєї структури: із ЗСУ – до ЗСУ, із ДССТ – до ДССТ, із НГУ – до НГУ.
Подати рапорт про повернення із СЗЧ можна трьома способами: через застосунок «Армія+», звернутися напряму до частини (для ЗСУ і ДССТ) або через 1-й чи 2-й центр рекрутингу (тільки для ЗСУ). Опрацювання рапорту триватиме до семи днів, а після повернення військовослужбовця до служби йому відновлять виплати.
«Якщо не скористатися програмою до 20.09.2026 року, ви втратите право самостійно обрати підрозділ. Після завершення програми повернення відбуватиметься в інший спосіб: через батальйони резерву та судові процедури. На практиці це довший процес повернення, тривале очікування на відновлення виплат та відсутність впливу на те, куди вас направлять», – наголосили у Міноборони.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Нагадаємо, у січні 2026 року міністр оборони Михайло Федоров повідомляв про 200 тис. військових, які самовільно залишили місце служби.
У лютому 2026 року Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що бійців, які хочуть повернутися із СЗЧ до служби, спрямовують до підрозділів пріоритетного комплектування.