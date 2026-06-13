Військові можуть протягом 100 днів повернутися з СЗЧ

Військовослужбовці, які самовільно залишили місце служби, протягом 100 днів мають можливість повернутися до служби, відновити виплати та самостійно обрати підрозділ. Про це у суботу, 13 червня, повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Йдеться про військовослужбовців, які залишили місце служби до 12 червня. Протягом 100 днів – до 20 вересня – вони мають можливість повернутися до служби, відновити виплати та самостійно обрати підрозділ. Наразі процедура доступна для військовослужбовців Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту та Національної гвардії. У Міноборони уточнюють, що повернутися можна до військової частини з визначеного переліку в межах своєї структури: із ЗСУ – до ЗСУ, із ДССТ – до ДССТ, із НГУ – до НГУ.

Подати рапорт про повернення із СЗЧ можна трьома способами: через застосунок «Армія+», звернутися напряму до частини (для ЗСУ і ДССТ) або через 1-й чи 2-й центр рекрутингу (тільки для ЗСУ). Опрацювання рапорту триватиме до семи днів, а після повернення військовослужбовця до служби йому відновлять виплати.

«Якщо не скористатися програмою до 20.09.2026 року, ви втратите право самостійно обрати підрозділ. Після завершення програми повернення відбуватиметься в інший спосіб: через батальйони резерву та судові процедури. На практиці це довший процес повернення, тривале очікування на відновлення виплат та відсутність впливу на те, куди вас направлять», – наголосили у Міноборони.

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Нагадаємо, у січні 2026 року міністр оборони Михайло Федоров повідомляв про 200 тис. військових, які самовільно залишили місце служби.

У лютому 2026 року Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що бійців, які хочуть повернутися із СЗЧ до служби, спрямовують до підрозділів пріоритетного комплектування.