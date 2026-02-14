Військові можуть уникнути кримінальної відповідальності під час повернення з першого СЗЧ

Генеральний штаб роз’яснив механізм направлення військових, які повертаються із СЗЧ, до батальйонів резерву. Згідно з відповіддю на запит hromadske, такі підрозділи не враховують рекомендаційні листи від військових частин забезпечення, а спрямовують бійців у підрозділи пріоритетного комплектування.

За даними Генштабу, хоч рекомендаційні листи від військових частин забезпечення не враховуються, та листи від бойових бригад, які потребують поповнення, і надалі приймаються і враховуються.

«Загальна система комплектування ЗСУ побудована так, що в першу чергу доукомплектовуються військові частини бойового складу», – зазначають у відомстві.

Проте не уточнено, які саме підрозділи наразі належать до категорії пріоритетного комплектування. Раніше військові повідомляли про труднощі під час переведення через СЗЧ: батальйони резерву у грудні попереджали бригади Сухопутних військ, що рекомендаційні листи вони враховувати не будуть і перенаправлятимуть бійців у штурмові підрозділи.

Генштаб наголосив, що військові, які бажають повернутися з першого СЗЧ, можуть уникнути кримінальної відповідальності, якщо добровільно звернуться із відповідним клопотанням до слідчого, прокурора або суду. У разі закриття кримінального провадження суд зобов’язує поновити бійця на службі та прибуття до військової частини упродовж 72 год.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Офіс генерального прокурора на запит «Української правди» повідомляв, що із січня 2022 року по вересень 2025 року в Україні зареєстрували 235 646 кримінальних проваджень за СЗЧ, ще 53 954 – за дезертирство.

Міністр оборони Михайло Федоров у січні 2026 року заявив, що 200 тис. військових самовільно залишили місце служби.