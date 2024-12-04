Військовослужбовці, які самовільно залишили свою військову частину та дезертирували, можуть повернутися на службу до 1 січня 2025 року

Військовослужбовці, які самовільно залишили свою військову частину, можуть повернутися на службу до 1 січня 2025 року. Тоді військовослужбовці, які пішли в СЗЧ, уникнуть кримінального покарання відповідно до підписаного 28 листопада закону. ZAXID.NET поспілкувався із юристом у питаннях армії та проходження військової служби Олександром Золотухіним, який роз’яснив, як відбувається повернення.

«Донедавна діяв закон, який вказував, що військовослужбовець, який хоче повернутися на службу і якщо щодо нього вже відкрите кримінальне провадження за СЗЧ, то він мав звернутися до командира, отримати його письмову згоду про повернення. Тоді він звертався з клопотанням до слідчого прокурора або до суду, і вони вже на основі згоди командира закривали кримінальне провадження і відправляли його служити назад в ту частину, де він був. Зараз Верховна Рада удосконалила цю процедуру. Для повернення не треба йти до слідчого прокурора і командир не буде вирішувати чи брати бійця, чи не брати, бо до цього він вирішував», – пояснив Олександр Золотухін.

Якщо військовий вчинив СЗЧ, але хоче повернутися на службу, що йому потрібно робити, куди йти?

Військовослужбовець звертається у військову частину, де він проходив службу, і заявляє про те, що він хоче повернутися. Він пише рапорт, із собою має мати паспорт і військовий квиток.

Як відбувається процедура поновлення на службі?

Командир, не залежно від його бажання, має 72 години, щоб видати наказ про продовження військової служби або контракту, це залежить від того, чи військовий був мобілізований, чи був контрактником. З моменту видачі наказу про поновлення на службі відновлюється грошове та речове забезпечення.

Де військовий продовжуватиме службу?

Командир здійснює організаційно-правове забезпечення повернення: видає наказ, поновлює виплати і так далі. Але службу проходити поновлений військовий в тій частині вже не буде. Військовослужбовців, які повертаються, відправляють в резервний батальйон, звідки їх далі скерують для подальшого проходження служби в інші частини – не ті, де вони служили до цього.

А залишитися в попередній військовій частині він не зможе?

Теоретично може, але як буде на практиці виглядати, важко сказати. Думаю, що ті, які гарно себе зарекомендували раніше, зможуть залишитися у своїй військовій частині.

Як відбувається закриття кримінального провадження?

Командир в день продовження військової служби інформує у письмовій формі про продовження служби того чи іншого військовослужбовця прокуратуру або інші органи, які здійснюють досудове розслідування. А також він інформує Військову службу правопорядку України.

Чи може бути, що охочому поновитись на службі відмовлять?

Ні, закон не передбачає цього. Тобто всі, хто до 1 січня виявить готовність повернутися, усі будуть прийняті. Так говорить закон.

Якщо щодо військового, який поновився на службі, здійснюється психологічне чи фізичне насильство, що йому робити?

Все залежить від того, хто це насильство вчиняє і яким чином. Якщо це вчиняє командир роти, то військовий може звернутися до вищестоящого начальника або повідомити на гарячу лінію Міноборони. Також зараз є змога написати рапорт в додатку «Армія+», бо якщо звернутися з паперовим рапортом, він може загубитися, не передатися і т.д. Якщо рапорт в електронній формі, то знищити його буде важче.

Якщо військовий, який вчинив СЗЧ, не повернеться на службу до 1 січня 2025 року, що буде?

Швидше за все кримінальне провадження щодо цього військового вже триває. Його здійснюватимуть і надалі. За таке правопорушення передбачена відповідальність – від п’яти до десяти років позбавлення волі. Наголошу, в січні 2023 року Верховна Рада прийняла зміни і внесла це правопорушення до особливо тяжкого злочину. Відповідно, суди не мають права давати військовослужбовцям, які вчинили СЗЧ, умовний строк. Раніше ж більшій половині давали саме умовний термін. Додам, військовослужбовці не відбувають покарання в загальних колоніях, а в дисциплінарних батальйонах, де перебувають засуджені за військові злочини.