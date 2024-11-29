ДБР назвало дату, до якої військові можуть повернутися із СЗЧ без кримінального покарання
Законопроєкт про дозвіл повертатися на службу після першого СЗЧ чи дезертирства набув чинності
Військовослужбовці, які самовільно залишили свою військову частину та дезертирували, мають повернутися на службу до 1 січня 2025 року. До цієї дати військовослужбовці, які пішли в СЗЧ, можуть уникнути кримінального покарання відповідно до підписаного 28 листопада закону.
Про деталі повернення з СЗЧ повідомила у п’ятницю, 29 листопада, радниця директора ДБР Тетяна Сап’ян в ефірі телемарафону. За її словами, на повернення до військової частини у дезертирів є місяць.
«Якщо ви пішли в СЗЧ як військовослужбовець, то у вас є можливість повернутися у військову частину з кінця листопада до 1 січня нового року, тобто за місяць. Після того, як ви повертаєтеся на місце своєї служби, командир має 72 години для продовження дії контракту або поновлення вас на службі», – повідомила Сапьян.
Радниця очільника ДБР уточнила, що після того, як військовий повернеться з СЗЧ, він має сповістити орган досудового розслідування або військову службу правопорядку. Після цього військовослужбовцю поновлюються виплати (грошові, продовольчі та речові), а також відновлюються пільги та соціальні гарантії.
Нагадаємо, 21 листопада Верховна Рада підтримала законопроєкт № 12095 про добровільне повернення на службу тих, хто самовільно залишив військові частини чи дезертирував. 28 листопада законопроєкт підписав президент Володимир Зеленський, а 29 листопада проєкт закону набув чинності.
Документ передбачає, що розпочаті кримінальні провадження щодо СЗЧ та дезертирства (ст. 407 та ст. 408 ККУ) щодо військових, які зробили це вперше, а згодом повернулися до своєї військової частини, не є підставою для відмови у продовженні військової служби. Так військовослужбовці, які повернулися з СЗЧ, фактично можуть уникнути кримінального покарання.
Зазначимо, з січня по вересень 2024 року в Україні зареєстрували понад 35 тис. кримінальних проваджень, пов’язаних із СЗЧ. До слова, за такий же період в 2023 році кількість відкритих проваджень була втричі меншою – 11 тис.