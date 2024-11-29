Військовослужбовці мають повернутися до своїх частин до 1 січня нового року

Військовослужбовці, які самовільно залишили свою військову частину та дезертирували, мають повернутися на службу до 1 січня 2025 року. До цієї дати військовослужбовці, які пішли в СЗЧ, можуть уникнути кримінального покарання відповідно до підписаного 28 листопада закону.

Про деталі повернення з СЗЧ повідомила у п’ятницю, 29 листопада, радниця директора ДБР Тетяна Сап’ян в ефірі телемарафону. За її словами, на повернення до військової частини у дезертирів є місяць.

«Якщо ви пішли в СЗЧ як військовослужбовець, то у вас є можливість повернутися у військову частину з кінця листопада до 1 січня нового року, тобто за місяць. Після того, як ви повертаєтеся на місце своєї служби, командир має 72 години для продовження дії контракту або поновлення вас на службі», – повідомила Сапьян.

Радниця очільника ДБР уточнила, що після того, як військовий повернеться з СЗЧ, він має сповістити орган досудового розслідування або військову службу правопорядку. Після цього військовослужбовцю поновлюються виплати (грошові, продовольчі та речові), а також відновлюються пільги та соціальні гарантії.

Нагадаємо, 21 листопада Верховна Рада підтримала законопроєкт № 12095 про добровільне повернення на службу тих, хто самовільно залишив військові частини чи дезертирував. 28 листопада законопроєкт підписав президент Володимир Зеленський, а 29 листопада проєкт закону набув чинності.

Документ передбачає, що розпочаті кримінальні провадження щодо СЗЧ та дезертирства (ст. 407 та ст. 408 ККУ) щодо військових, які зробили це вперше, а згодом повернулися до своєї військової частини, не є підставою для відмови у продовженні військової служби. Так військовослужбовці, які повернулися з СЗЧ, фактично можуть уникнути кримінального покарання.

Зазначимо, з січня по вересень 2024 року в Україні зареєстрували понад 35 тис. кримінальних проваджень, пов’язаних із СЗЧ. До слова, за такий же період в 2023 році кількість відкритих проваджень була втричі меншою – 11 тис.