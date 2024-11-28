Новоселицький районний суд Чернівецької області визнав винним солдата ЗСУ у самовільному залишенні військової частини. Обвинувачений без відома керівництва поїхав додому, де протягом року проводив час на власний розсуд. За це йому призначили 5 років позбавлення волі.

Як йдеться у вироку суду від 22 листопада, у квітні 2023 року курсант ЗСУ Ігор М. самовільно залишив військову частину і поїхав додому, де проводив час на власний розсуд. Через рік обвинуваченого затримали правоохоронці. Солдат свою вину визнав і розкаявся, просив суворо його не карати.

За словами колишньої дружини та мачухи обвинуваченого, після втечі зі служби Ігор М. жив і працював у рідному селі Рингач Чернівецької області.

Суддя Генадій Ляху визнав солдата винним за ч.4 ст. 407 ККУ (самовільне залишення військової частини військовослужбовцем, а також нез’явлення його вчасно на службу без поважних причин на понад три доби) й призначив 5 років і 1 місяць позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.