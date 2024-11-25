Право створити рекрутингові підрозділи отримало командування усіх українських бригад

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив кожному командиру бригади створити штатний рекрутинговий підрозділ, який допоможе залучати добровольців без посередництва ТЦК та СП. Про це повідомили у пресслужбі Генерального Штабу ЗСУ у понеділок, 25 листопада.

«Відповідною організаційною директивою визначено завдання сформувати штатні підрозділи рекрутингу в бойових військових частинах. Це нововведення дозволить командирам покращити організацію та супроводження заходів вербування добровольців», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Наказ стосується змін у мобілізаційних процесах, які тривають з жовтня – тоді Кабмін ухвалив постанову, яка дозволяє добровольцям мобілізуватися до обраної військової частини без участі ТЦК та СП. Так, військовозобов’язані та резервісти отримали змогу самостійно обрати військову частину для проходження служби, не звертаючись до ТЦК та СП.

Водночас командири військових частин отримали відповідні повноваження для того, щоб відправляти військовозобов’язаних добровольців на ВЛК та комплектувати частини охочими долучитися до бригад.

Зазначимо, раніше Генштаб анонсував, що визначить перелік військових частин, командири яких зможуть мобілізовувати добровольців. Втім, дозвіл на створення рекрутингових підрозділів отримало командування всіх бригад. До слова, раніше у Збройних Силах працювали рекрутингові центри у таких видах військ:

Сухопутні війська ЗСУ;

Військово-морські сили;

Десантно-штурмові війська;

ССО;

ТрО.

Скільки саме добровольців вже долучилися за спрощеною програмою рекрутингу, у Генштабі не уточнили.