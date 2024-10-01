Командири військових частин зможуть направляти на ВЛК та комплектувати бойові частини добровольцями

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє військовим частинам мобілізовувати добровольців без участі Територіальних центрів комплектування. Про це у вівторок, 1 жовтня, повідомили на сайті міністерства оборони.

Зазначається, що військовозобов’язані українці та резервісти можуть самостійно обрати військову частину для проходження служби. Тепер для цього не треба звертатися до ТЦК та СП.

Командири військових частин отримали повноваження ⁠направляти на військово-лікарську комісію, а також комплектувати бойові частини добровольцями, які хочуть служити за призовом під час мобілізації.

«Тепер командири військових частин можуть особисто, без участі ТЦК, відбирати бійців, враховуючи їхні навички, досвід та прагнення. Для кожного українця та українки це шанс знайти своє місце в лавах захисників, де їхні здібності принесуть найбільшу користь», – зазначив міністр оборони Рустем Умєров.

Міністр оборони також зазначив, що ухвалена кабміном постанова дозволить зменшити час рекрутингу та підвищити його якість, адже бригади зможуть проводити адресний призов добровольців.

Наголошується, що перелік військових частин, командири яких зможуть мобілізовувати добровольців, визначить Генеральний штаб ЗСУ.