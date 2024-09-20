Щомісяця до ЗСУ добровільно долучаються понад 6000 громадян

В Україні через рекрутингові центри щомісяця долучаються до ЗСУ понад 6000 добровольців. Про це повідомив представник міністерства оборони Олексій Бежевець у п’ятницю, 20 вересня.

Під час відкриття 38-го центру рекрутингу в Черкасах посадовець розповів, що в середньому до ЗСУ бажають долучитися 6,5 тис. добровольців щомісяця. Рекрутинг відбувається до лав Збройних Сил, Нацгвардії, СБУ та інших установ Сил оборони.

Олексій Бежевець запевнив, що навколо рекрутингових центрів не роздають повістки, оскільки це заборонено нормативними документами. Мобілізуватися у рекрутингових центрах можна виключно за власного бажання – за словами представника Міноборони, для громадян доступно понад 10 тис. вакансій, у тому числі й небойових.

«Показники рекрутингу в Cили оборони зростають з місяця в місяць. В середньому щомісячно по країні рекрутується 6,5 тисяч добровольців. Саме люди є основою Сил оборони, і Центр надає можливість стати до їх лав», – розповів Бежевець.

За даними міністерства оборони, станом на 20 вересня до центрів рекрутингу звернулися понад 17 тис. громадян. Усі вони отримали консультації від цивільних рекрутерів.

Нагадаємо, 15 вересня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що в ЗСУ опрацьовують можливість створення Школи інструкторів та збільшення термінів базової загальновійськової підготовки. Цей проєкт планують розпочати у жовтні-листопаді.