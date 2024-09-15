В Уераїні працюють над над підвищенням якості підготовки військовослужбовців у навчальних центрах

У Збройних силах України опрацьовують можливість створення Школи інструкторів, яка буде основним і єдиним джерелом якісно підготовленого інструкторського складу. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський у Facebook 15 вересня.

Сирський наголосив, що якісна підготовка українського військового – це один із головних чинників збереження його життя. Цьому питанню була присвячена нарада за участі керівників органів військового управління, які опікуються підготовкою, а також командирів бойових бригад та начальників навчальних центрів.

«Обговорили проблемні питання, які впливають на якість підготовки військовослужбовців та напрацювали шляхи їх вирішення. Розглянули напрямки вдосконалення навчальних програм», – розповів головнокомандувач.

За словами Олександра Сирського, у Збройних силах вже працюють над тим, щоб збільшити термін базової загальновійськової підготовки. Цей проєкт планують розпочати у жовтні-листопаді. Також фахівці продовжують роботу над підвищенням якості підготовки військовослужбовців у навчальних центрах, додав генерал.

Зазначимо, згідно з новим Законом про мобілізацію, що набув чинності з 18 травня, замість строкової служби для громадян в Україні запровадили базову військову підготовку (БЗВП). Наразі БЗВП становить три місяці – місяць базової загальновійськової підготовки, два місяці фахової. Як писав ZAXID.NET, базова військова підготовка є обов’язковою підготовкою для тих, хто не проходив військову службу. БВП має підготувати кожну людину, здатну виконувати завдання як у мирний, так і воєнний час у бойових умовах.

До слова, у червні Кабінет міністрів ухвалив постанову про базову загальновійськову підготовку для українців, які здобувають вищу освіту, та поліцейських. Відповідно до неї, з 1 вересня 2025 року у вишах проводитимуть базову загальновійськову підготовку громадян. Таку підготовку проходитимуть чоловіки й за бажанням жінки, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти. У разі відмови чоловіка-студента від проходження базової підготовки, його можуть відрахувати зі закладу освіти.