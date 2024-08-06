Патронатні служби супроводжуватимуть військовослужбовців та членів їх родин

В усіх бойових підрозділах Збройних Сил України з’являться штатні патронатні служби для супроводу військовослужбовців та членів їх родин, сімей загиблих, зниклих безвісти та полонених військовослужбовців. Про це розповів начальник Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ Олександр Кутков 6 серпня, передає пресслужба Генштабу.

За словами Олександра Куткова, головнокомандувач Збройних Сил Олександр Сирський затвердив Концепцію впровадження соціального супроводу військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Патронатні служби, як зазначає «АрміяInform», діятимуть з 1 жовтня 2024 року в усіх підрозділах ЗСУ і займатимуться:

піклуванням про родини військовослужбовців та їх загальне інформування;

супроводом поранених у закладах охорони здоров'я;

координацією та зв'язком із сім'ями полонених, зниклих безвісти та загиблих.

Олександр Кутков пояснив, що відповідні підрозділи розгорнуть в складі вже діючих штатних підрозділів цивільно-військового співробітництва шляхом збільшення кількості посад.Першочергово служби соціального супроводу будуть комплектуватися військовослужбовцями, які звільнились з полону, отримали поранення або за станом здоров’я не можуть брати участь у бойових діях. Також працівниками служб будуть фахівці, які надаватимуть підтримку з медичного, фінансового, кадрового, психологічного напрямку чи зв’язків з громадськістю.