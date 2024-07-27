Медики, які не закінчували військову кафедру, зможуть отримати звання молодшого лейтенанта

Володимир Зеленський підписав указ «Положення про проходження військової служби». Відповідно, медики, не закінчували військову кафедру, зможуть отримати первинне офіцерське звання. Про це президент України розповів під час Міжнародного конгресу з військової медицини та ментального здоровʼя в Києві.

«Я підписав указ «Положення про проходження військової служби», який регулює проходження служби особами з медичною освітою та присвоєння первинного офіцерського звання лікарям, що не проходили військову кафедру», – сказав Володимир Зеленський.

Крім того, Володимир Зеленський доручив уряду забезпечити фінансування створення сучасного реабілітаційного шпиталю з модулем реінтеграції військових, звільнених з полону, та стабілізаційних пунктів для безперебійного надання медичної допомоги в зоні ведення бойових дій.

«Сьогодні, відзначаючи державними нагородами багатьох медиків, зокрема й військових, я вкотре можу сказати: наша незалежність міцно тримається на наших людях. І з цим розумінням ми повинні створити відповідну систему реабілітації, з найвищим рівнем підготовки необхідних кадрів і центрами відновлення», – підсумував Володимир Зеленський.

Зазначимо, що первинне звання офіцерського складу – молодший лейтенант.