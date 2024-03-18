Міністерство оборони України запровадило нову систему навчання для мобілізованих медиків. Новий формат підготовки передбачає змішану форму навчання: теоретична частина онлайн і 18 днів практичної частини офлайн в академії. Про це повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

За словами Наталії Калмикової, нова форма навчання запроваджена за розпорядженням командувача медичних сил ЗСУ для медпрацівників, які не закінчували військову кафедру і не мають офіцерського звання, але служать в армії на різних непрофільних позиціях. Наразі очні курси пройшли 118 мобілізованих медиків.

«Після завершення освітнього процесу мобілізовані медичні працівники не лише отримають офіцерське звання, а й можливість повернутися у підрозділ, щоб працювати на більш відповідній для себе посаді», – розповіла Наталія Калмикова.

Заявки для запису на курси для мобілізованих медиків можна надсилати на електронну адресу: doz@mod.gov.ua

Водночас цивільні лікарі, які придатні до військової служби, але не мають військової освіти, можуть звернутися на військові кафедри медичних вищих навчальних закладів. Через чотири місяці навчання вони можуть здобути офіцерське звання для подальшого проходження служби в ЗСУ на профільних для себе посадах.