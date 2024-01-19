Запуск е-реєстру планується на другий квартал 2024 року

Електронний кабінет військовозобов’язаного, запровадження якого підтримала Верховна Рада 16 січня, почне працювати до літа 2024 року. Про це повідомила у п’ятницю, 19 січня, заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко в ефірі телемарафону.

За її словами, міністерство планує запустити електронний кабінет у другому кварталі 2024 року. Так, система має запрацювати у квітні-червні.

«Ми плануємо на початку другого кварталу запустити таку можливість, як тільки закон набуде чинності. Це достатньо короткий термін для подібних інструментів, можна сказати миттєвий», – повідомила Катерина Чорногоренко.

Заступниця міністра додала, що Верховна Рада, ухваливши законопроект про цифровізацію армії, підтримала удосконалення взаємодії між різними реєстрами. Окрім того, парламент розширив перелік відомостей про військовозобов’язаних, резервістів і призовників в системі «Оберіг».

Таким чином, процес реєстрації військовозобов’язаних, призовників та інших військовослужбовців буде спрощена та не потребуватиме зайвої бюрократії. Водночас Катерина Чорногоренко заявила, що реєстр військовозобов’язаних не буде розміщуватися у хмарних сховищах країн-членів НАТО. Зазначимо, ухвалений законопроект передбачає, що Україна може зберігати інформацію про військовослужбовців в іноземних хмарних сховищах.

Нагадаємо, 16 січня Верховна Рада ухвалила законопроект №10062, який передбачає можливість створення і використання цифрового військового-облікового документа (сертифікату). Дізнатися детальніше, як працюватиме електронний реєстр військовозобов'язаних, можна дізнатися тут.