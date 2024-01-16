Загалом за законопроект проголосувало 249 депутатів

Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про запровадження єдиного електронного реєстру військовозобов’язаних громадян. Про це повідомив у вівторок, 16 січня, нардеп від партії «Голос» Ярослав Железняк.

«Після довгих і складних дискусій і провалу багатьох правок законопроект №10062 щодо реєстрів для військового обліку прийнято в цілому», – повідомив він.

Проект закону №10062 передбачає можливість створення і використання цифрового військового-облікового документа (сертифікату), йдеться у пояснювальній записці. Окрім того:

Міноборони зможе посилити кіберзахист;

реєстр призовників, військовозобовʼязаних та резервістів покращиться;

міністерство отримає можливість розміщувати свої ІТ-системи у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО;

Міноборони створить реєстр військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту, який надаватиме онлайн-послуги для військових.

Законопроект також передбачає створення порталу електронних послуг для військовозобов’язаних та службовців. Зокрема, військовослужбовці зможуть отримати статус УБД онлайн – за умови того, що всі необхідні дані будуть в системі. Як працюватиме електронний реєстр військовозобов'язаних, можна дізнатися тут.

Зазначимо, прийняття законопроекту №10062 супроводжувалося проблемним голосуванням за правки до проекту. Зокрема, ща словами Ярослава Железняка, деякі правки депутати провалили, а правка №401 про хмарне зберігання набрала мінімум необхідних голосів – 228.