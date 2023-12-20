Запуск електронного реєстру військовозобов’язаних дозволить синхронізувати дані з держреєстрів і відстежувати, де людина працює і сплачує податки. Це значно спростить процес роздачі повісток та мобілізації. Про це 20 грудня розповів начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в інтерв’ю «РБК-Україна».

Він пояснив, що влада планує синхронізувати вже працюючий електронний реєстр військовозобов'язаних «Оберіг» з іншими державними реєстрами.

«Зараз працює електронний реєстр військовозобов'язаних “Оберіг”. Але на даний момент він ще не синхронізований з іншими державними реєстрами. Коли законопроект буде прийнято, то в більшості випадків потреба в заходах оповіщення просто відпаде, тому що будуть синхронізовані різні існуючі бази даних. І ми будемо бачити, наприклад, що громадянин був зареєстрований в Києві, але зараз він працює у Львові, тому що податок з його зарплати – ПДФО – сплачується у Личаківський район міста Львова. Відповідно, тоді буде просто звернення до власника його підприємства, будь-якої форми власності, про те, що даному громадянину необхідно з'явитися у Личаківський ТЦК міста Львова. І керівник підприємства буде зобов'язаний особисто доставити даного військовозобов'язаного до ТЦК та СП», – зазначив Володимир Фітьо.

Також, за його словами, коли запрацює синхронізація даних із державними реєстрами, то «усі питання з відвідуванням спортклубів, ресторанів, здійсненням оповіщення на блокпостах відразу, автоматично відпадуть».

«[Запуск реєстру військовозобов’язаних] спростить проведення мобілізації ресурсів – як людських, так і транспортних ... Ми зараз дуже велику кількість людських ресурсів витрачаємо саме на здійснення заходів оповіщення. І російська пропаганда теж на цій темі зробила дуже велику шкоду. В певної категорії чоловіків є якийсь страх до відвідування ТЦК та СП. Вони думають, що перша повістка – це відразу відправка на фронт. Це так вклала російська пропаганда, провівши дуже велику роботу», – сказав він.

Нагадаємо, у Верховній Раді 18 вересня зареєстрували законопроєкт про створення в Україні електронного реєстру військовозобов'язаних. До Реєстру вноситимуть персональні та службові дані призовників, військовозобов’язаних, резервістів та дані про потребу в комплектуванні особовим складом ЗСУ та інших військових формувань.