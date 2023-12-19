Володимир Зеленський проводить підсумкову прес-конференцію

Генштаб та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час засідання Ставки запропонували Володимиру Зеленському мобілізувати ще 450-500 тис. людей. Про це президент України розповів у вівторок, 19 грудня, під час підсумкової прес-конференції.

«Це питання наших військових, головкома, Генштабу. Вони звернулися на рівні нашої Ставки щодо питання мобілізації. Питання дуже чутливе, я вважаю. Вони звернулися щодо захисту нашої держави і потенційних контрнаступальних дій. На Ставці вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей. Це дуже серйозна цифра», – зазначив Зеленський.

За словами Володимира Зеленського, йому потрібно більше аргументів, щоб погодити додаткову мобілізацію такої кількості людей.

«Що стосується людей – мені потрібна конкретика. Що буде з тими хлопцями, які там протягом двох років захищають нашу державу? Якщо в нас є ротаційні питання та питання відпусток, то це повинен бути комплексний план. І в цьому мобілізаційному законі ви повинні надати відповіді. Тому вони почали працювати над цим планом. Я поки що не побачив там демобілізації. Я вважаю, це – питання номер один», – сказав Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський також зазначив, що така мобілізація буде коштувати Україні додаткових 500 млрд грн.

«Тому я як Президент України, як людина, яка багато свого часу віддає для того, щоб знайти ту чи іншу фінансову підтримку України, хотів би розуміння від Прем’єр-міністра, від міністра фінансів – а звідки гроші?», – додав Зеленський.

Президент України також повідомив, що не буде підписувати закон про мобілізацію жінок. Про це Зеленського запитали журналісти у контексті хвалення закону Верховною Радою з нормами, що передбачають мобілізацію жінок та людей, молодших 27 років.

«Жінок – ні, не підпишу. Що стосується 25 років, якщо всі аргументи буде викладено, на сьогодні я бачу, що їм це потрібно, то з цим погоджуся», – відповів Зеленський.

Раніше начальник ГУР МОУ Кирило Буданов заявив, що Україні потрібно тримати чисельність Сил оборони на рівні 1,1 млн людей, однак система рекрутингу добровольців такий масштаб не подужає. Буданов пояснив, що всіх, хто хотів чи був готовий воювати, повномасштабне вторгнення Російської Федерації або вже застало в різних підрозділах Сил оборони, або вони прийшли до ЗСУ у перші пів року. З об'єктивних причин, за словами глави розвідки, з тих людей у лавах Сил оборони наразі залишилося небагато.

«Це факт, це треба розуміти й визнавати. За таких обсягів без мобілізації жоден рекрутинг не покриє наших потреб», – сказав Кирило Буданов.

Проте він додав, що у контексті мобілізації постає й інше питання – мотивація.