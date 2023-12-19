У вівторок, 19 грудня, під час підсумкової прес-конференції Володимира Зеленського запитали про законопроект, який розробляють нардепи. Зокрема, у ньому йдеться про мобілізацію жінок. Голова держави заявив, що такий закон не підпише, навіть якщо його ухвалять у Верховній раді.

«Жінок – ні. Не підпишу. Що стосується 25 років, – зараз я бачу, що їм це потрібно, – то з цим погоджуюсь», – сказав Володимир Зеленський.

До цього Володимир Зеленський розповів, що Генштаб та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час засідання Ставки запропонували йому мобілізувати ще 450-500 тис. людей. За словами Володимира Зеленського, йому потрібно більше аргументів, щоб погодити додаткову мобілізацію такої кількості людей. Він також зазначив, що така мобілізація буде коштувати Україні додаткових 500 млрд грн.