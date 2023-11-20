Представники всіх депутатських фракцій Верховної Ради готують новий законопроект, що стосується мобілізації, військового обліку та військової служби. Про це 20 листопада повідомили Олексій Гончаренко від «Європейської солідарності» та Мар’яна Безугла від «Слуги народу». Цей законопроект ще мають розглянути на профільних комітетах, після чого винесуть на розгляд Верховної Ради.

За словами Олексія Гончаренка, новий законопроект передбачатиме право на демобілізацію військовослужбовцям із інвалідністю I та II груп та тим, хто повернувся з полону. Також право на демобілізацію мають військові, які є усиновлювачами, опікунами, піклувальниками дітей-сиріт і дітей без батьківського піклування, якщо в низ немає інших опікунів. Також депутати наполягатимуть на демобілізації після 18 місяців служби.

За інформацією Мар’яни Безуглої, депутати планують позбавити права на відстрочку військовозобов’язаних, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю ІІІ групи. Також планується зменшити перелік осіб, які мають право на відстрочку для догляду за людиною з інвалідністю І та ІІ груп або людною, яка за висновком МСЕК потребує постійного догляду, до батьків та батьків чоловіка чи дружини, дітей тощо.

Крім того, розглядається можливість змінити порядок надання відстрочки від призову громадянам, які здобувають передвищу та вищу освіту. Це спричинено тим, що за період повномасштабного вторгнення кількість охочих навчатись зросла у два-три рази. Депутати переконані, що таким чином чоловіки намагаються уникнути призову.

Також депутати пропонують розширити перелік людей, яких братимуть на військовий облік, зокрема:

які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;

які були засуджені за вчинення кримінального правопорушення до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі зі звільненням від відбування покарання;

яким після закінчення закладів вищої освіти присвоєно військові (спеціальні) звання офіцерського (середнього начальницького) складу або які отримали військові звання офіцерського складу після проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу.

Також пропонується скасувати заборону на надання відомостей про реєстрацію місця проживання чи перебування призовниками, військовозобов’язаними та резервістами під час укладання трудового договору. Також новий законопроект має уточнити обов’язки місцевих органів влади, а також підприємстві і установ щодо оповіщення та прибуття чоловіків до ТЦК та СП.