Валерій Залужний вважає, що мобілізацію слід повернути в «ті рамки, які працювали раніше»

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний переконаний, що новий проект рекрутингу до лав ЗСУ поки що зарано оцінювати, а у самому питанні мобілізації слід повернути існуючі рамки. Про це він заявив у понеділок, 18 грудня, у кулуарах презентації Державного оператора тилу, інформує «Інтерфакс-Україна».

«Рекрутинг оцінювати ще трохи зарано, а щодо питань мобілізації, то його не те що потрібно посилювати, а повернути в ті межі, в ті рамки, які працювали раніше», – заявив головнокомандувач ЗСУ.

За його словами, зараз це «проблема хлопців, котрі воюють на передньому краї, яких має хтось замінювати». Головнокомандувач додав, що іноді вони залишаються сам на сам, а так не має бути.

На запитання про те, як вплинуло звільнення усіх обласних воєнкомів у серпні 2023 року на ефективність мобілізації, Залужний відповів, що «це були професіонали, вони знали, як це робити, а їх немає».

Нагадаємо, у серпні РНБО ухвалила звільнити всіх обласних військкомів. Призначати на їхнє місце влада порадила офіцерів, які безпосередньо брали участь у бойових діях. Це сталося після скандалу з викриттям величезних статків колишнього керівника Одеського РТЦК Євгена Борисова, якого згодом звільнили та арештували.