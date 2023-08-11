Кожен воєнком, щодо якого є кримінальне провадження, нестиме відповідальність, запевнив президент України

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 11 серпня, повідомив, що за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони прийнято рішення звільнити всіх обласних військкомів. Про це президент розповів у своєму зверненні.

Як повідомили у прес-службі Офісу президента, під головуванням президента 11 серпня відбулося засідання РНБО, на якому розглядалися результати перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) і виявлені при цьому випадки корупції.

За підсумками засідання РНБО рекомендувала головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному призначити на посади керівників обласних ТЦК офіцерів, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, після проходження ними перевірки СБУ. Також Офісу Генпрокурора спільно з НАЗК та ДБР рекомендовано вжити додаткових заходів із протидії вчиненню корупційних правопорушень посадовцями ТЦК.

За словами президента, систему комплектування можна довірити воїнам, які пройшли фронт або які не можуть воювати, бо втратили здоров'я.

«Звільняємо всіх обласних "воєнкомів". Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна та чому цинізм і хабарництво під час війни – це державна зрада. Натомість воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоровʼя, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність і не мають цинізму, – саме їм можна довірити цю систему комплектування», – заявив президент у своєму зверненні.

відео Володимира Зеленського

Зеленський повідомив, що загалом уже є 112 кримінальних проваджень щодо посадовців ТЦК та 33 підозри. Серед фігурантів – обласні, міські та районні військкоми, працівники військово-лікарських комісій та інші посадові особи. Також він додав, що за два тижні відбудеться засідання РНБО щодо військово-лікарських комісій (ВЛК).

Нагадаємо, що 23 липня на Ставці головнокомандувача Зеленський дав термінове доручення створити комісію під керівництвом першого заступника міністра оборони України генерала Олександра Павлюка разом із правоохоронним блоком та разом із НАЗК для перевірки всіх воєнкомів в усіх регіонах України. Це відбулось на тлі скандалу з одеським воєнкомом Євгеном Борисовим, у якого знайшли майно в Іспанії на мільйони доларів.

Пізніше СБУ провела масштабні обшуки у військкоматах 11 областей. Правоохоронці викрили масштабну схему видачі довідок ВЛК про непридатність до військової служби, до якої причетні службовці та члени ВЛК 11 областей.