Щодо порушень у роботі ТЦК можна буде звернутися до комісії за телефоном чи поштою

Міністерство оборони у четвер, 29 червня, оголосило про створення комісії для перевірки роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Рішення, імовірно, викликане скандальним розслідуванням щодо одеського військкома, який має майно в Іспанії на мільйони доларів.

За даними прес-служби Міноборони, комісія проводитиме перевірку у всіх регіонах України. Займатися роботою комісії по ТЦК буде перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

«Як зазначив генерал-лейтенант Олександр Павлюк, перевірка буде ретельною й виваженою. У разі виявлення доказової бази корупції та зловживань, будуть прийняті жорсткі кадрові та правові рішення. За її результатами буде сформовано пропозиції для покращення функціонування ТЦК СП», – повідомили у прес-службі Міноборони.

За даними пресслужби міністерства, щодо невідповідної роботи центрів комплектування можна звернутися:

за номером 0 800 31 01 79;

електронною поштою tckreport@gmail.com.

Водночас заявки щодо порушень у ТЦК будуть перевірятися на дезінформацію та ІПСО з боку російських агентів. За даними МО, перші результати комісія покаже за місяць.

Нагадаємо, 28 червня за рішенням Ставки від 23 червня, звільнили скандального військового комісара Одеської області Євгена Борисова, у якого виявили нерухомість та автівки в Іспанії на мільйони доларів. Наразі триває процедура передачі посади, яку обійме заступник одеського військкома.