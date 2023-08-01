Із 1 серпня в Україні набули чинності нові правила мобілізації. Зокрема зміни стосуються добровільної мобілізації, зміни умов бронювання працівників і відстрочки з догляду за родичами.

Наприкінці липня набув чинності закон, що дозволяє строковикам добровільно стати мобілізованими. Це стосується тих військових, термін військової служби яких закінчився в період дії воєнного стану, але військова служба була продовжена понад норму, і тих, які прослужили не менше шести місяців у період воєнного стану.

Зміна умов бронювання працівників стосується переліку галузей, у яких можуть бути заброньовані працівники для проходження військової служби. Цей перелік розширили і встановили чіткі терміни розгляду держорганами звернень підприємств, установ і організацій щодо визначення їхньої критичної важливості. Зокрема, тепер звернення підприємств, установ та організацій має бути розглянуте упродовж 10 робочих днів з моменту отримання.

Окрім того, ухвалені зміни передбачають, що:

суми ЄСВ відтепер будуть враховуватися в одному з критеріїв для визначення підприємства критично важливим (він передбачає сплату підприємством протягом звітного податкового року податків, зборів, платежів на суму понад 1,5 млн євро);

підприємства ветеринарної медицини, казенних підприємств пробірного контролю тощо можуть бути визнані критично важливими у разі відповідності двом або більше критеріям;

передбачається застосування єдиного підходу до визначення кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню і працюють в органах місцевого самоврядування та в державних органах.

Також запровадили зміни у галузі надання відстрочки від служби тим, хто доглядає за родичами. Відтепер відстрочка надається тільки в разі, якщо в сім'ї військовозобов'язаного немає інших людей, які можуть доглядати за родичем з інвалідністю. Попереднє право на відстрочку мали ті, чиї дружини, один із батьків або батьки дружини мають інвалідність I або II групи.