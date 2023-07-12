Кабінет міністрів розширив перелік сфер, працівники яких можуть бути заброньовані від мобілізації. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 11 липня, повідомило Міністерство економіки.

«Кабінет міністрів України вніс зміни до Постанови № 76 від 27 січня 2023 року, якою регулюються питання бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на воєнний час. Зокрема, розширено перелік сфер, працівники яких можуть бути заброньовані та встановлено чіткі терміни розгляду держорганами звернень підприємств, установ і організацій щодо визначення їх критично важливими», – сказано в повідомленні.

Зміни внесено до порядку бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час дії воєнного стану та до порядку та критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Зокрема, тепер звернення підприємств, установ та організацій щодо віднесення їх до критично важливих має бути розглянуте в строк до 10 робочих днів з моменту отримання.

Окрім того, ухвалені зміни передбачають, що:

суми ЄСВ відтепер будуть враховуватися в одному з критеріїв для визначення підприємства критично важливим (він передбачає сплату підприємством протягом звітного податкового року податків, зборів, платежів на суму понад 1,5 млн євро);

підприємства ветеринарної медицини, казенних підприємств пробірного контролю тощо можуть бути визнані критично важливими у разі відповідності двом або більше критеріям;

передбачається застосування єдиного підходу до визначення кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню і працюють в органах місцевого самоврядування та в державних органах.

Нагадаємо, 27 січня уряд затвердив порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану та чітко окреслив критерії підприємств, які можуть бронювати своїх працівників. Згідно з цим порядком, бізнес може забронювати до 50% військовозобов’язаних працівників, які є критично важливими для того, щоб підприємство продовжувало працювати.

Для визнання критично важливими (що дає право на бронювання співробітників) підприємства мають відповідати трьом або більше критеріям із семи. Серед критеріїв, зокрема – розмір сплачених податків та зборів, відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ, важливість значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади, резидентство в «Дія.City» і т.д. Водночас підприємства, установи та організації окремих галузей (наприклад, підприємства паливно-енергетичного комплексу) мають відповідати двом та більше критеріям.