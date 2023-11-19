Анатолій Казмірчук очолив Медичні сили ЗСУ

Президент Володимир Зеленський змінив командувача Медичних сил ЗСУ. Замість генерал-майора Медичних сил Тетяни Остащенко новим командувачем став генерал-майор Анатолій Казмірчук, який досі працював начальником Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» у Києві. Про це Володимир Зеленський розповів під час вечірнього звернення у неділю, 19 листопада.

Володимир Зеленський зазначив, що ухвалив таке рішення за поданням міністра оборони Рустема Умєрова.

«Потрібен принципово новий рівень медичного забезпечення наших воїнів. Від якісних турнікетів до повної цифровізації та прозорості в постачанні, від якісного тренування до щирої комунікації з бойовими медиками в тих підрозділах, де медицина розгорнута дійсно правильно та дійсно ефективно. Досвід ефективності конкретних підрозділів має бути поширений на всі сили оборони», – сказав Володимир Зеленський.

За словами міністра оборони Рустема Умєрова, «причина кадрових змін – очевидна».

«Настав час вирішувати проблеми медичного забезпечення наших воїнів. Що потрібно? Максимальна цифровізація процесів та дотримання усіх стандартів медичного забезпечення, включно з постачанням якісних медичних засобів та медичної техніки. Таких проблем, як з неякісними турнікетами, просто не має бути в принципі», – написав у Facebook Рустем Умєров.

Очільник міноборони також зазначив, що необхідна розбудова системи навчання тактичній медицині за стандартами НАТО з відповідним ресурсним забезпеченням. Впровадження усіх необхідних фронту медичних практик, які дозволять зберегти життя військових.

Також необхідне забезпечення постійної ротації особового складу між тактичним та стратегічним рівнем для забезпечення отримання та передачі досвіду з усього циклу лікування поранених, травмованих і хворих

Тетяна Остащенко була призначена на посаду командувача Медичних сил Збройних Сил України 30 липня 2021 року і стала першою жінкою-командувачем окремого роду сил в історії ЗСУ, а також першою жінкою зі званням бригадного генерала. Тетяна Остащенко народилась у серпні 1974 року у Львові в родині військовослужбовця, закінчила фармацевтичний факультет Львівського медичного університету та Українську військово-медичну академію.

Що відомо про нового командувача Медичних сил

Анатолій Казмірчук народився 26 червня 1970 року у селі Шевченково Вінницької області. Закінчив факультет підготовки лікарів для Військово-морського флоту Військово-медичної академії імені С. Кірова в 1993 році.

З 1996 року по 1997 був начальником відділення загальнолікарської допомоги Центрального відділення поліклініки Міноборони. З 2011 по 2012 працював провідним терапевтом у «Головному військовому клінічному госпіталі» у Києві.

23 липня 2012 року наказом Міністра оборони Дмитра Саламатіна Анатолія Казмірчука призначили начальником Головного військово-медичного клінічного центру «ГВКГ».