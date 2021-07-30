Тетяна Остащенко народилася у Львові в сім’ї військових

Міністр оборони України Андрій Таран підписав наказ про призначення полковниці медичної служби, головної інспекторки Головної інспекції Міністерства оборони Тетяни Остащенко на посаду командувача Медичних сил Збройних сил України.

«Уперше жінка очолила одне з Командувань у Збройних силах України. Поступально рухаємося до побудови Збройних сил нового зразка. Завдяки реформуванню армії відповідно до принципів і підходів НАТО жінки зараз мають можливість проходити військову службу на рівних засадах із чоловіками. Треба зазначити, що свою безумовну підтримку цього вибору після особистого спілкування висловив верховний головнокомандувач, президент України Володимир Зеленський», – заявив Таран у п’ятницю, 30 липня.

За його словами, Тетяна Остащенко має великий досвід організації медичного забезпечення. Проходила військову службу головним інспектором Головної інспекції Міністерства оборони України, тому чудово розуміє той фронт робіт, котрий необхідно подужати, аби відновити нормальне функціонування військової медицини.

Він зазначив, що очікує від призначеної керівниці Командування наведення ладу у медичній службі, вдосконалення процесів медичного забезпечення армії, створення сприятливих умов для розвитку галузі відповідно до стандартів НАТО, зменшення корупційних ризиків і синхронізації процесів усіх складових Медичних сил.

Хто така Тетяна Остащенко

Полковниця медичної служби Остащенко Тетяна Миколаївна народилась у серпні 1974 року у місті Львові в родині військовослужбовця. З відзнакою закінчила у 1996 році фармацевтичний факультет Львівського Державного медичного інституту, а в 1998 році – Українську військово-медичну академію.

Проходила військову службу на посадах начальника аптеки військової частини, офіцера військово-медичного управління Західного оперативного командування, начальника відділу медичного постачання Центрального військово-медичного управління Збройних сил України, начальника відділу Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України та Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних сил України, начальника управління медичного постачання Головного військово-медичного управління, Головного інспектора Головної інспекції Міністерства оборони України.

Здобула оперативно-тактичний рівень військової освіти у 2020 році, а також пройшла підготовку на низці курсів армій держав-НАТО. У Кранфільдському університеті (Велика Британія) закінчила курси реформування сектору оборони та безпеки, а також стратегічного лідерства для керівного складу.