Згідно із законом про мобілізацію, призовники від 18 років повинні проходити базову загальновійськову підготовку

В Україні студенти, які здобувають вищу освіту, та поліцейські проходитимуть базову загальновійськову підготовку. Зміни запровадили відповідно до статті 10−1 закону України «Про військовий обовʼязок і військову службу». Про це у п’ятницю, 21 червня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кабінет міністрів встановив, що базову військову підготовку будуть проходити чоловіки (жінки за бажанням), які навчаються за денною або дуальною формою навчання.

Згідно зі змінами, базову підготовку згідно з навчальним планом проходитимуть також:

курсанти вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти;

курсанти закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських;

поліцейські під час проходження первинної професійної підготовки у закладах освіти зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських.

За організацію та супроводження базової загальновійськової підготовки здобувачів вищої освіти та поліцейських відповідатимуть Міністерство оборони, Міністерство освіти і науки, Міністерство внутрішніх справ, Генеральний штаб Збройних Сил та державні органи та органи місцевого самоврядування (за згодою), до сфери управління яких належать заклади вищої освіти та заклади освіти, що здійснюють підготовку поліцейських.

Нагадаємо, у квітні 2024 року Верховна Рада ухвалила новий закон про мобілізацію, що скасував строкову службу. Передбачається, що ЗСУ переходять на контрактну службу, а призовники від 18 років повинні проходити базову загальновійськову підготовку (БЗВП) або базову військову службу. Як писав ZAXID.NET, базова військова підготовка є обов’язковою підготовкою для тих, хто не проходив військову службу. БВП має підготувати кожну людину, здатну виконувати завдання як у мирний, так і воєнний час у бойових умовах.