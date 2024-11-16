Володимир Зеленський допустив коригування закону про мобілізацію
Президент також «здивувався» словами секретаря РНБО про необхідну мобілізацію ще 160 тис. військовозобов'язаних
Президент України Володимир Зеленський висловив думку, що закон про мобілізацію можна коригувати, якщо його не підтримує суспільство. Про це він сказав в інтерв’ю «Українському радіо» опублікованому 16 листопада.
Відповідаючи на запитання журналістів щодо оцінки оновленого закону про мобілізацію, який діє вже пів року, Володимир Зеленський сказав, що «в реальності все трохи по-іншому». За словами президента, він оцінює мобілізаційний закон «по-різному», оскільки в ньому «є різні сторони».
«Правила є, щоб жити по закону, і це правильно, але якщо ті чи інші норми законодавства будь-якого не підтримані суспільством, передусім представниками війська, то деякі речі треба трішечки коригувати. В цілому, згідно з доповідями головкома, начальника Генштабу і міністра оборони, які на ставці доповідають про мобілізацію, є якісь речі, які вони повинні владнати, є якісь речі, які йдуть як заплановано», – висловився президент.
Володимир Зеленський зазначив, що не погоджується із запланованою кількістю мобілізованих, яку раніше озвучив секретар РНБО Олександр Литвиненко. Нагадаємо 29 жовтня Литвиненко заявив, що наразі до Сил оборони мобілізували 1 млн 50 тис. громадян, і очікується мобілізувати ще понад 160. тис. осіб.
«Якщо я скажу відверто, скільки мобілізували після цього закону… Чи я знаю? Так. Чи достатньо? Ні. Тому що найголовніше – люди, тому дуже хочеться, щоб з такими кроками робили все з розумом. Тому, якщо не вистачає, то ніякі пів мільйона ніхто не мобілізував. Говорити точну цифру – я вважаю, що це просто неправильно. Тому я здивований секретарем РНБО, не знав про це, що він розповсюджує інформацію, що було і що буде», – сказав Володимир Зеленський.
Втім, скільки саме людей мобілізували, президент не уточнив.
Нагадаємо, новий закон про мобілізацію набув чинності 18 травня 2024 року. Відповідно до нього в Україні мають унормовуватися облік військовозобов’язаних, відпустки для мобілізованих, а також змінюються правила бронювання та відстрочки. З усіма змінами до закону про мобілізацію можна ознайомитися тут.