Володимир Зеленський заявив,що не погоджується із цифрами РНБО про кількість мобілізованих в Україні

Президент України Володимир Зеленський висловив думку, що закон про мобілізацію можна коригувати, якщо його не підтримує суспільство. Про це він сказав в інтерв’ю «Українському радіо» опублікованому 16 листопада.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо оцінки оновленого закону про мобілізацію, який діє вже пів року, Володимир Зеленський сказав, що «в реальності все трохи по-іншому». За словами президента, він оцінює мобілізаційний закон «по-різному», оскільки в ньому «є різні сторони».

«Правила є, щоб жити по закону, і це правильно, але якщо ті чи інші норми законодавства будь-якого не підтримані суспільством, передусім представниками війська, то деякі речі треба трішечки коригувати. В цілому, згідно з доповідями головкома, начальника Генштабу і міністра оборони, які на ставці доповідають про мобілізацію, є якісь речі, які вони повинні владнати, є якісь речі, які йдуть як заплановано», – висловився президент.

Володимир Зеленський зазначив, що не погоджується із запланованою кількістю мобілізованих, яку раніше озвучив секретар РНБО Олександр Литвиненко. Нагадаємо 29 жовтня Литвиненко заявив, що наразі до Сил оборони мобілізували 1 млн 50 тис. громадян, і очікується мобілізувати ще понад 160. тис. осіб.

«Якщо я скажу відверто, скільки мобілізували після цього закону… Чи я знаю? Так. Чи достатньо? Ні. Тому що найголовніше – люди, тому дуже хочеться, щоб з такими кроками робили все з розумом. Тому, якщо не вистачає, то ніякі пів мільйона ніхто не мобілізував. Говорити точну цифру – я вважаю, що це просто неправильно. Тому я здивований секретарем РНБО, не знав про це, що він розповсюджує інформацію, що було і що буде», – сказав Володимир Зеленський.

Втім, скільки саме людей мобілізували, президент не уточнив.

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію набув чинності 18 травня 2024 року. Відповідно до нього в Україні мають унормовуватися облік військовозобов’язаних, відпустки для мобілізованих, а також змінюються правила бронювання та відстрочки. З усіма змінами до закону про мобілізацію можна ознайомитися тут.