Кабінет міністрів оновив критерії бронювання працівників та критерії отримання статусу критичного для підприємств та організацій в Україні на час воєнного стану. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в п’ятницю, 15 листопада.

Прем'єр розповів, що під час аудиту підприємств та організацій, які мають статус критичних та мають право бронювати співробітників, виявили низку проблем, які потрібно вирішити.

Відтепер, регіональні та галузеві критерії критичності підприємств будуть погоджуватись із Міністерством оборони та Міністерство економіки. Раніше право визначати, чи є критично важливим підприємство або організація, мали органи місцевого самоврядування.

Ще одним обов’язковим пунктом для бронювання працівників приватного сектору стане зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом.

«Зокрема, нарахована середня зарплата у підприємстві й у заброньованого працівника повинна бути не менше 2,5 мінімальних зарплат (20 тис. грн – ред.). Це дозволить зменшити ризик зловживань, коли компанії працевлаштовують людину заради “тіньової” домовленості про бронювання», – пояснив Шмигаль.

Окрім цього, з 1 грудня 2024 року бронювання від мобілізації здійснюватиметься через портал «Дія». Щомісяця аудитори проводитимуть моніторинг підприємств та організацій, щоб ті відповідали зазначеним критеріям.

«Новий порядок діятиме з 1 грудня. Для всіх, хто вже має відстрочки, буде перехідний період на нові умови до 28 лютого. До цієї дати всі підприємства мають поновити бронювання своїх працівників згідно з новими умовами незалежно від того, як і коли воно відбувалося», – зауважив глава уряду.

Нагадаємо, у жовтні Кабінет міністрів оголосив зупинення бронювання військовозобов'язаних працівників через сервіс «Дія» до 15 листопада – у цей час тривав аудит вже заброньованих працівників через імовірні порушення.

25 жовтня уряд погодив часткове відновлення бронювання військовозобов’язаних. Зокрема, працівники, які отримали статус заброньованих до 31 травня 2024 року, отримали право подовжити термін бронювання на аналогічний термін.