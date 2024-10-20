Послуга електронного бронювання через «Дію» працювала з 17 липня

У сервісі державних послуг «Дія» призупинили послугу електронного бронювання працівників, яка діяла зі середини липня. Послуга буде недоступна до 15 листопада, ідеться на порталі «Дія».

«До 15 листопада триватиме аудит заброньованих військовозобовʼязаних. Повідомимо про відновлення сервісу, тож стежте за оновленнями», – пояснюють на сайті сервісу «Дія».

Скриншот зі сайту «Дії» про тимчасове призупинення послуги з бронювання

Додамо, 9 жовтня стало відомо, що президента Володимира Зеленського обурила новина про бронювання 1,5 млн громадян. У зв'язку з цим Кабінет міністрів призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств до 15 листопада 2024 року, передає «Економічна правда».

Також 18 жовтня Володимир Зеленський назвав «несправедливими» запропоновані Міністерством економіки моделі економічного бронювання. З його слів, «пошук балансу між потребами війська та бізнесу залишається складним питанням».

Нагадаємо, 17 липня у сервісі державних послуг «Дія» запрацювала послуга електронного бронювання працівників. Як повідомляв віцеміністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, «увесь процес електронного бронювання триває до години». У разі позитивної відповіді, інформація з підтвердженням бронювання працівника з'явиться в застосунку «Резерв+».