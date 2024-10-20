Інформацію про призовників автоматично зберуть під час оформлення паспорта

В Україні хлопці віком від 16 до 25 років при оформленні паспорта автоматично будуть внесені до реєстру системи «Оберіг». Про це в неділю, 20 жовтня, повідомило видання «РБК-Україна» з посиланням на Донецький обласний ТЦК та СП.

Як нагадали в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, у серпні Кабінет міністрів ухвалив постанову №932, що дозволяє автоматично перевіряти та оновлювати дані про призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

«Молоді люди від 16 до 25 років, які оформлюють паспорт, автоматично будуть внесені до реєстру “Оберіг” без необхідності проходження військово-лікарської комісії. Це стосуватиметься і тих, хто проживає за кордоном», – ідеться в повідомленні.

Окрім цього, згідно з постановою уряду, оновлені дані про всіх чоловіків віком від 16 до 60 років буде отримано з реєстрів Державної міграційної служби, Міністерства юстиції та Адміністрації Державної прикордонної служби. Це дозволить уникнути випадків, коли повістки надсилаються померлим або ув’язненим. Також нововведення виправить помилки в персональних даних, додають в ТЦК.

Нагадаємо, призовник – це хлопець віком від 16 до 25 років, який підлягає призову на строкову військову службу. Ці чоловіки можуть служити у війську добровільно за контрактом. Військовозобовʼязаною людина стає після настання 25-річного віку або після закінчення військової кафедри.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що у військовозобов'язаних українців, які проживають за кордоном, дипломатичні органи будуть перевіряти дійсність військово-облікових документів під час оформлення паспорта та закордонного паспорта.