Оформлення паспортів за кордоном для військовозобов'язаних потребуватиме пред'явлення військово-облікового документа

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, згідно з якою у військовозобов'язаних українців, які проживають за кордоном, дипломатичні органи будуть перевіряти дійсність військово-облікових документів під час оформлення паспорта та закордонного паспорта. Про це йдеться у постанові уряду від 16 серпня №932, яка була оприлюднена на сайті Кабміну у понеділок, 19 серпня.

Зокрема, як йдеться у документі, перевірка здійснюватиметься через Єдиний державний демографічний реєстр, інформаційну систему ДМС та Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

У випадку, якщо документи виявляться недійсними, заявнику відмовлять в оформленні паспорта. Про це повідомлять телефоном, електронною поштою або звичайною поштою.

Також уточнюється, що чоловіки, які подали заяви на оформлення паспорта до набуття чинності закону про мобілізацію, зможуть отримати паспорт лише після пред'явлення дійсного військово-облікового документа. Якщо документ виявиться недійсним, отримання паспорта буде можливе лише в територіальному підрозділі ДМС України.

«У такому разі пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється», – сказано в документі.

Додамо, що ще 7 червня стало відомо, що військовозобов'язаних українців, які мешкають за кордоном, зобов'язали надавати військово-облікові документи для оформлення паспорта. Відповідні норми було прописано у постанові Кабміну, що набула чинності 30 червня. А наприкінці квітня Кабмін заборонив пересилати за кордон паспорти для чоловіків призовного віку.