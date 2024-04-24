Документи можна отримати лише в Україні

Кабінет міністрів заборонив пересилати за кордон паспорт України та закордонний паспорт для чоловіків призовного віку (18-60 років). Документи можна отримати лише в Україні. Про це йдеться у постанові Кабміну №443 від 23 квітня.

«Отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС. Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється», –йдеться у постанові Кабміну №443.

У постанові зазначається, що обмеження не застосовуються до чоловіків, яким дозволено перетинати кордон під час дії воєнного стану. Детальніше про те, хто з українців не підлягає мобілізації, можна прочитати тут.

Зазначимо, що у жовтні 2022 року на період дії воєнного стану Кабмін дозволив дипломатичним службам та органам міграційної служби пересилати паспорти за кордон.

Нагадаємо, з вівторка, 23 квітня, українські чоловіки мобілізаційного віку не можуть отримати консульські послуги за кордоном. Дмитро Кулеба заявив, що доручив диппредставництвам України закордоном «вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку». Про які саме заходи йдеться Дмитро Кулеба не уточнив. Втім, міністр закордонних справ пообіцяв, що роз’яснення оприлюднять ближче до вступу в дію нового закону про мобілізацію (18 травня).