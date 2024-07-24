Обов'язкова умова – наявність дійсних військово-облікових документів

У середу, 24 липня, закордонні філії Державного підприємства «Документ» відновили прийом заяв-анкет на оформлення паспортних документів для чоловіків. Про це повідомили на сайті Центру обслуговування громадян «Паспортний сервіс».

Щоб подати заявку на оформлення документа необхідно здійснити верифікацію через застосунок Резерв+ за допомогою QR-коду. Обов’язковою умовою для подачі заявки є наявність дійсних військово-облікових документів.

Подати заявку на оформлення паспортних документів можна у Мюнхені, Берліні, Кельні (Німеччина), у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Ґданську (Польща), Мадриді, Валенсії (Іспанія), Празі (Чехія), Братиславі (Словаччина) та Мілані (Італія). З переліком центрів та графіком роботи закордонних підрозділів можна ознайомитися за посиланням.

Наразі для українців за кордоном доступні такі послуги ДП «Документ»:

оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);

обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності).

Нагадаємо, 23 квітня 2024 року Кабінет міністрів заборонив пересилати за кордон паспорт України та закордонний паспорт для чоловіків призовного віку (18-60 років).

Того ж дня у Центрі обслуговування громадян «Паспортний сервіс» повідомили, що через технічні причини тимчасово призупинили видачу готових паспортів у закордонних підрозділах ДП «Документ». Там зазначили, що подати заяву на оформлення документа можна у звичайному режимі, але готові паспорти видаватимуть лише дітям віком до 12 років.

У травні закордонні підрозділи ДП «Документ» у тестовому режимі відновили видачу українцям готових паспортів, але зазначили, що першочергово паспорти видаватимуть «соціально вразливим категоріям».