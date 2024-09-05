Унаслідок російської атаки на Львів у середу, 4 вересня, у Львові загинули семеро людей, ще 66 отримали поранення. Також руйнувань зазнали 188 будинків у районі вул. Коновальця та Братів Міхновських, 20 із яких – критично постраждали. Це будівлі історичної спадщини, житлові будинки та школи.

Після цього Львівська міська рада закликала бізнес допомогти відновити пошкоджені обстрілом будинки і оголосила акцію «Візьми будинок під опіку». Менші ніж за добу низка компанії перерахували на відбудову зруйнованих російським обстрілом будівель кілька мільйонів гривень. До акції долучились й іноземні інвестори. У міськраді наголосили, що місто не оголошує збору, а запрошує взяти будинок під опіку та відновити його.

ZAXID.NET зібрав перелік компаній, які зголосились допомогти Львову з відбудовою. Цей перелік буде оновлюватись.

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данська компанія Carlsberg – 50 тис. євро (2 млн 280 тис. грн);

міська рада Фрайбурга – 100 тис. євро (4 млн 560 тис. грн) на відновлення Ліцею №5 імені Іванни та Іллі Кокорудзів;

«Кормотех» та Enzym Group – 5 млн грн;

благодійний фонд Шона Пенна в Україні CORE – 100 тис. доларів (4 млн 127 тис. грн);

Meest Group – 2 млн грн на відбудову 20-ти будинків;

Додамо, що прем'єр-міністр Польщі також повідомив, що його уряд приєднається до кампанії. Крім цього, Інститут польської культурної спадщини за кордоном Polonika, який допомагає у Львові реставрувати багато пам’яток, анонсував підтримку з відновленням пошкоджених будівель.

Зголоситися допомогти відновити будинок можна зателефонувавши до управління інвестицій Львівської міськради (+380 96 066 86 91). Міська рада формує детальний каталог із будівлями та їхніми потребами.

Нагадаємо, що Львівська міська рада та Львівська обласна рада виділять по 30 млн грн на допомогу постраждалим внаслідок російських обстрілів 4 вересня. Місто компенсує оренду житла тим, хто втратив помешкання, а також профінансує заміну вікон і дверей. Хто може претендувати на допомогу та як подати заявку – у матеріалі ZAXID.NET.