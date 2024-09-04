У Львові постраждали щонайменше 19 пам’яток архітектури

Обласний департамент архітектури повідомив, що через нічну атаку 4 вересня у Львові пошкоджені 19 пам’яток архітектури. Зокрема, це будинки на вулицях Коновальця та Кокорудза, Мельника та інші, розташовані в історичному ареалі та буферній зоні ЮНЕСКО. Інститут польської культурної спадщини за кордоном Polonika, який допомагає у Львові реставрувати багато пам’яток, анонсував підтримку з відновленням пошкоджених будівель.

Знищений ракетою будинок на вул. Коновальця, 44 (фото Бюро спадщини)

Серед пошкоджених російським обстрілом будинків, є колишній прибутковий будинок на вул. Коновальця, 44, де загинула сім’я Базилевичів. У ньому за програмою міської програми співфінансування раніше відновили автентичну браму. Зокрема, до цього доклався мешканець будинку Юрій Арабський, повідомили у Бюро спадщини. Чоловік загинув під час нічної атаки.

Відновлена брама будинку на Коновальця, 44 (фото Бюро спадщини)

Серед інших пошкоджених будівель – вілла засновника Львівської філармонії та директора Львівського міського театру Людвіка Геллера («Сонячна») на вул. Мельника, 7, а також вілла гіпсових королів або Юзефи Франц 1893 року на вул. Коновальця, 47. У ній зараз працює Центр спортивної медицини і реабілітації, будівля також є памʼяткою архітектури місцевого значення.

«П’ять будівель мають серйозні ушкодження конструктивних елементів даху, покрівлі, сходової клітки, перекриттів. Також значних пошкоджень зазнали балкони, еркери та огороджуючі декоративні елементи на них. Йдеться про будівлі за адресами: Коновальця, 44 – будинок письменника і журналіста Людовіка Гірша; Коновальця, 45; Коновальця, 47 – вілла Юзефи Франц; Мельника 7 – вілла директора міського театру Людвіка Геллера; Кокорудзи, 9 – будинок української жіночої гімназії "Рідна школа"», – повідомили у департаменті архітектури та містобудування.

Вілла Юзефи Франц (фото ЛОВА)

Національний інститут польської культурної спадщини за кордоном Polonika анонсував підтримку і готовність допомогти у відновленні історичної спадщини.

«Ми перебуваємо в постійному контакті з міською владою. Ми хочемо знати масштаби збитків, але це стане можливим після завершення рятувальних та протипожежних робіт. Ми готові діяти, але зможемо планувати будь-яку допомогу лише після того, як буде повністю визначено збитки та потреби. Відповідно до наших фінансових можливостей та профілю діяльності Інституту, ми долучатимемося до проектів із захисту пам’яток Львова та процесу відбудови зруйнованих будівель», – заявила в.о. директора Інституту Polonika Сильвія Триц.

«Сонячна» вілла у закопянському стилі (фото Лілії Онищенко)

Схожу заяву зробив і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. «Львів потребує допомоги! Метою російської атаки був центр міста. Пошкоджено багато історичних будівель. Польща готова допомогти з їхнім відновленням», – написав він у X.

За інформацією очільника Львівщини, комісія з представників органів охорони культурної спадщини міста та області почне працювати на обʼєктах і складати акти обстеження, щойно екстрені служби нададуть туди доступ. Як повідомили у міськраді, внаслідок нічного обстрілу у Франківському і Залізничному районах Львова вибито понад 3200 вікон у 161 житловому будинку. Міський голова Львова закликав бізнес долучатися до відновлення будинків, зокрема тих 20-ти, які у найкритичнішому стані.