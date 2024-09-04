Наслідки обстрілу Львова 4 серпня 2024 року

Під час ранкового обстрілу Львова у середу, 4 вересня, Росія пошкодила 188 будівель. Міський голова Андрій Садовий зазначив, що 20 будівель перебувають у критичному стані. Він закликав український та міжнародний бізнес допомогти відновити зруйноване.

«Це історична спадщина, житлові будинки та школи. Ми вже мали досвід відновлення будинку історичного ареалу на Стрийській. Це коштувало десятки мільйонів та тривало рік. Зараз у нас немає стільки часу, а грошей потрібно у рази більше. Закликаємо український та міжнародний бізнес допомогти відновити ці будівлі. Ми не оголошуємо збору! Ми запрошуємо вас взяти будинок під опіку та відновити його», – написав Андрій Садовий.

Він зазначив, що першою зголосилася взяти будинок під опіку данська компанія Carlsberg. Бізнес вже задекларував внесок у розмірі 50 тис. євро. Крім цього, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що до кампанії приєднається його уряд.

Згодом Андрій Садовий повідомив, що до кампанії приєднався благодійний фонд Шона Пенна в Україні CORE. Організація виділить 100 тис. доларів на відновлення будівель.

Додамо, що зголоситися допомогти відновити будинок можна зателефонувавши до управління інвестицій Львівської міськради (+380 96 066 86 91).