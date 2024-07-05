У п’ятницю, 5 липня, міський голова Львова Андрій Садовий оглянув хід ремонтних робіт у пошкоджених внаслідок російської атаки будинках на вул. Стрийській,62, 64, 66, 68. Під час брифінгу він розповів, що завершити роботи планують до кінця року, а мешканцям компенсують вартість ремонту в квартирах. Зазначимо, 6 липня миняє рік, як росіяни здійснили наймасштабніший обстріл Львова.

Коштом міста будинки на вул. Стрийській,62, 64, 66, 68 фактично відбудували заново: перемурували поверхи, відновили дахи, замінили вікна, відновили комунікації. Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що на відновлення будинків місто витратило 39 млн грн. Залишається завершити ремонт деяких сходових кліток, відремонтувати фасади і встановити двері. А ремонт у квартирах мешканці виконуватимуть самі. Місто ж їм виплатить компенсацію. 39 млн грн виділили з бюджету Львівської МТГ.

«Ми ухвалили рішення на останній сесії міської ради виділити кошти для мешканців постраждалих квартир. Мова йде про 52 квартири. Ми виділили 39 млн грн. Люди самі ухвалюватимуть рішення, які меблі купити, яка сантехніка має бути. Це є правильно, адже люди самі знають, що їм треба. Ще нам потрібно зробити благоустрій території, фасади. Цей будинок виглядатиме краще, ніж було раніше. Бо коли він був збудований, це був один проект, а потім в радянську добу тут щось міняли, переплановували. Ми хочемо, щоб все відповідало історчним стандартам», – розповів Андрій Садовий.

Мер нагадав, що наразі мешканці пошкоджених квартир отримують від міста компенсацію на оренду інших помешкань, однак виплачуватимуть її до кінця цього року. За цей час вони мають зробити ремонти у власних квартирах і повернутися у них.

За словами Андрія Садового, загалом місто потратило орієнтовно 132 млн грн на відновлення будинків на вул. Стрийська. Це враховуючи всі 17 будинків, де були пошкоджені сотні вікон, дверей, дахи.

Нагадаємо, 6 липня 2023 року відбувся наймасштабніший ракетний обстріл Львова. Тоді 10 людей загинуло, 48 отримали травми, 17 будинків зазнали значних пошкоджень, а чотири них, що на вул. Стрийській, 62, 64, 66, 68 були практично зруйновані.