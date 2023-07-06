Росіяни влучили в багатоповерхівку у Львові
Рятувальники дістають постраждалих з-під завалів
До теми
Під час нічної атаки у четвер, 7 липня, російська ракета влучила в багатоквартирний житловий будинок у Львові. Про це повідомили голова ЛОВА Максим Козицький та міський голова Андрій Садовий.
«Російська ракета влучила у багатоквартирний будинок у Львові. Було займання, яке оперативно загасили. Є постраждалі», – поінформував голова Львівської ОВА Максим Козицький. З його слів, відбулося пряме влучання російської ракети в будинок.
На місці працюють рятувальники та медики.
Відео голови ЛОВА з місця події
«У Львові уламки ракети влучили в житловий будинок. Надзвичайники дістають людей з-під завалів», – написав Андрій Садовий.
Попередньо мер повідомляв про чотирьох постраждалих, одну людину у важкому стані забрала «швидка».
Уночі на четвер, 6 липня, росіяни атакували Львів ракетами. Серед ночі в місті прогриміла серія вибухів.
Новина доповнюється...