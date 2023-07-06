Зміни стосуються автобусних та тролейбусних маршрутів, які курсують на вул. Стрийській

У четвер, 6 липня, через нічну ракетну атаку у Львові перекрито кілька вулиць та запроваджено тимчасові зміни в русі громадського транспорту. Про це повідомили у львівській мерії.

За повідомленням Львівської міськради, до моменту відкриття проїзду на вул. Стрийській не працюватиме тролейбусний маршрут №25 (пл. Петрушевича – автовокзал). Через перекриту ділянку дороги можуть бути ускладнення з випуском маршрутів №31 і 24.

Автобусні маршрути 3а і 18 до моменту відкриття вул. Стрийської будуть об’їжджати по вул. Чмоли – вул. Козельницькій – вул. Франка.

Патрульна поліція Львівщини поінформувала, що перекрита вул. Стрийська (від Академії сухопутних військ до податкової), вул. Сахарова (від вул. Княгині Ольги до вул. Стрийської) та вул. Героїв Майдану (у напрямку вулиці Стрийської).

Станом на 7:00, за даними патрульної поліції, рух на вул. Героїв Майдану та Княгині Ольги відновини.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували Львів ракетами, в місті пролунала серія вибухів. Станом на ранок відомо про влучання в житлову багатоповерхівку, є постраждалі та загиблі.