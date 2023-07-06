На Львівщині працює ППО

Уночі на четвер, 6 липня, росіяни атакували Львівщину ракетами. Серед ночі в місті пролунала серія вибухів.

«Увага! Львівська, Тернопільська області – працює ППО! Перебувайте в укриттях!», – повідомили близько 2:30 Повітряні сили ЗСУ.

Голова ЛОВА Максим Козицький закликав мешканців зберігати інформаційну тишу та не публікувати нічого з місця вибухів.

«Львівська область. Було дуже гучно. Деталі згодом. Зараз найважливіше: будьте у безпечному місці. Є небезпека нових ракетних ударів», – написав голова ЛОВА Максим Козицький.

Востання Росія атакувала Львівщину уночі на 20 червня. Тоді вдарили по об'єкту критичної інфраструктури у місті.

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