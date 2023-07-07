Рятувальник продовжують пошуково-рятувальні роботи, тож кількість жертв може зрости

7 липня вранці міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що кількість загиблих унаслідок ракетної атаки на Львів зросла до десяти. Останнім із-під завалів дістали тіло жінки. На цьому рятувальники завершують пошуково-рятувальну операцію.

За інформацією МВС, 42 людини отримали поранення, з них троє дітей. Рятувально-пошукові роботи тривають. У Львівській ОВА раніше підтверджували загибель сімех людей, серед яких шестеро жінок і один чоловік.

Нагадаємо, у ніч на 6 липня Росія атакувала Львів ракетами типу «Калібр». Частину ракет збили сили ППО, частина влучила в чотириповерховий багатоквартирний житловий будинок на вул. Стрийській.

Унаслідок удару руйнувань у Львові зазнали понад 35 будинків, два у критичному стані, пошкоджено орієнтовно 60 помешкань, 10 гуртожитків, будинок дитини, два виші та санаторна школа. Більше 1000 вікон потребують заміни. Пошкоджено близько 57 машин. Постраждалих від ракетного удару львівʼян розселили в модульні будинки і готелі