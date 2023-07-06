Під завалами ще можуть перебувати люди, тому пошукові роботи триватимуть і вночі

Мешканців чотириповерхового житлового будинку на вул. Стрийській у Львові, в який уночі 6 липня влучила російська ракета, тимчасово розселили у міські готелі та модульні будинки. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Пошуково-рятувальна операція триває, працівники ДСНС розібрали більше половини завалів. Під час пошукових робіт виявили тіла шістьох загиблих. Ще кілька людей можуть перебувати під завалами.

«Працівники ДСНС врятували 7 осіб. 64 людини евакуювали з місця події. 14 постраждалих госпіталізували. Для розміщення, харчування та надання психологічної допомоги розгорнули 9 наметів. 40 осіб тимчасово відселили у модульне містечко, готель та дитячий центр спорту, туризму і екскурсій», – зазначив Максим Козицький.

Нагадаємо, у ніч на 6 липня Росія атакувала Львів ракетами типу «Калібр». Частину ракет збили сили ППО, частина влучила в багатоквартирний житловий будинок на вул. Стрийській. Постраждали близько 40 людей.

Унаслідок удару руйнувань у Львові зазнали понад 35 будинків, два у критичному стані, зруйновано орієнтовно 60 помешкань, 10 гуртожитків, будинок дитини, два виші та санаторна школа. Більше 1000 вікон потребують заміни. Пошкоджені 64 автомобілі.