Серед загиблих унаслідок ракетного обстрілу Львова є пʼятеро жінок та один чоловік

Під час розбирання завалів зруйнованого ракетним обстрілом будинку у Львові рятувальники виявили ще одне тіло. Загиблою виявилась жінка, її вік наразі не відомий. Про це 6 липня ввечері повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Раніше Львівська ОВА підтвердила загибель пʼятьох людей, зокрема, 32-річної Анастасії Сенів, її мами, 60-річної Мирослави Садової, 35-річного Михайла та 63-річної Ірини. Також знайшли тіло старшої жінки, її особа наразі не встановлена. Пошуково-рятувальні роботи тривають, рятувальники розібрали близько 70% завалів.

Нагадаємо, у ніч на 6 липня Росія атакувала Львів ракетами типу «Калібр». Частину ракет збили сили ППО, частина влучила в багатоквартирний житловий будинок на вул. Стрийській. Постраждали близько 40 людей.

Унаслідок удару руйнувань у Львові зазнали понад 35 будинків, два у критичному стані, зруйновано орієнтовно 60 помешкань, 10 гуртожитків, будинок дитини, два виші та санаторна школа. Більше 1000 вікон потребують заміни. Пошкоджено близько 57 машин.