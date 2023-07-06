Наслідки ракетного удару по Львову

Станом на 9:00 ранку четверга, 6 липня, внаслідок нічної ракетної атаки у Львові є четверо загиблих (двоє віком 35 років, ще двоє 60 і 63 роки) та 34 постраждалих. Пошкоджені понад 30 будинків та понад 50 автомобілів. Також є пошкодження у приватному господарстві в Золочівському районі, де впали уламки ракети.

«У Львові підтвердили загибель чотирьох людей. На момент влучання усі вони перебували в будинку. Співчуття рідним», – йдеться в повідомленні голови ЛОВА Максима Козицького.

До ліквідації наслідків удару залучили 23 одиниці техніки та понад 100 рятувальників.

Рятувальники проводять евакуацію та розчищають завали, з мешканцями спілкуються представники міської влади (фото ДСНС)

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що до лікарень у Львові госпіталізували 13 постраждалих.

«Руйнації зазнали 35 будинків, два з них – у критичному стані. Зруйновано орієнтовно 60 помешкань, також є руйнації в закладах освіти, гуртожитках Львівської політехніки, великому офісному центрі, який розташований поруч. Зруйновані близько 57 автомобілів», – розповів Андрій Садовий.

З його слів, постраждалих мешканців відселятимуть у готелі та в модульне містечко в Стрийському парку, для них організовано харчування. Мерія виділила перші 100 млн грн на відновлення зруйнованих помешкань. Директор департаменту «Адміністрація міського голови Євген Бойко повідомив, що двом загиблим по 35 років, іншим двом 60 і 63 роки.

Як розповів депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич, серед загиблих львів’ян є Анастасія Сенів та Мирослава Садова – сестра і мама активіста «Варти 1» Володимира Садового.

Окрім того, як повідомив Максим Козицький, уламок ракети впав в одному зі сіл Львівського району поблизу будівлі Народного дому, там утворилася вирва. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

У Золочівському районі унаслідок падіння уламків ракети є руйнування в приватному господарстві. За попередньою інформацією, теж без постраждалих.

Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Львівщину з Чорного моря ракетами «Калібр». Сили ППО збили над областю сім з 10 ракет. СБУ розпочала кримінальне провадження за фактом обстрілу житлового будинку у Львові.