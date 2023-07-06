Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео, на якому видно масштаби руйнувань унаслідок російської ракетної атаки на Львів уночі 6 липня.

У житловому будинку зруйновані верхні поверхи, також є руйнування офісного центру, школи та гуртожитків Львівської політехніки. За даними міського голови Львова, різних пошкоджень зазнали 35 будинків, знищені близько 50 квартир та понад 50 автомобілів. Станом на ранок відомо, про чотирьох загиблих та понад 30 постраждалих.