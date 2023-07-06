Російська ракета влучила в житловий багатоповерховий будинок у Львові, 6 липня 2023

Під час масованої ракетної атаки на Львів росіяни випустили 10 крилатих ракет «Калібр», сім з них вдалося збити, повідомили вранці 6 липня у Повітряних силах ЗСУ.

«Близько 1-ї ночі противник завдав удару з акваторії Чорного моря. Із надводних носіїв та підводних човнів здійснено пуски крилатих ракет "Калібр". Було зафіксовано кілька груп ракет, які спершу прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра, а потім різко змінили курс на захід», – сказано в повідомленні..

Як зазначили в Повітряних силах, у результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил вдалось знищити лише сім із десяти «Калібрів». «На жаль, є влучання ракет по цивільних об’єктах у місті Львів. Висловлюємо співчуття родинам загиблих та постраждалим!», – додали в командуванні Повітряних сил.

Нагадаємо, що росіяни під час ракетної атаки на Львів влучили в житлову багатоповерхівку, унаслідок чого загинули щонайменше четверо людей. Президент Володимир Зеленський опублікував відео наслідків влучання та висловив співчуття родинам загиблих, а також наголосив, що за цей удар буде відплата.