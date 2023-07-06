Кількість загиблих від ракетного удару по Львову зросла до пʼяти
З-під завалів рятувальники дістали тіло жінки
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Кількість жертв від удару російської ракети по житловому будинку у Львові зросла до пʼяти. Близько 15:00 рятувальники дістали з-під завалів ще одне тіло. Про це інформує журналістка ZAXID.NET із місця подій.
Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що під завалами знайшли жінку, мешканку квартири на 4 поверсі. За інформацією ДСНС, ще тривають пошуки ще двох людей.
Раніше Львівська ОВА підтвердила інформацію про чотирьох загиблих, зокрема, 32-річну Анастасію Сенів, її маму, 60-річну Мирославу Садову, 35-річного Михайла та 63-річну Ірину. Пошуково-рятувальні роботи тривають.
Нагадаємо, у ніч на 6 липня Росія атакувала Львів ракетами типу «Калібр». Три ракети влучили в багатоквартирний житловий будинок. Відомо про щонайменше 30 постраждалих. У памʼять про загиблих у Львові оголосили дводенну жалобу.
Унаслідок удару руйнувань у Львові зазнали понад 30 будинків, більше ніж 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини, два виші та санаторна школа. Також пошкоджена одна підстанція (150 абонентів в місті залишаються без електропостачання).
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