Раніше з-під завалів дістали тіла чотирьох загиблих

Кількість жертв від удару російської ракети по житловому будинку у Львові зросла до пʼяти. Близько 15:00 рятувальники дістали з-під завалів ще одне тіло. Про це інформує журналістка ZAXID.NET із місця подій.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що під завалами знайшли жінку, мешканку квартири на 4 поверсі. За інформацією ДСНС, ще тривають пошуки ще двох людей.

Раніше Львівська ОВА підтвердила інформацію про чотирьох загиблих, зокрема, 32-річну Анастасію Сенів, її маму, 60-річну Мирославу Садову, 35-річного Михайла та 63-річну Ірину. Пошуково-рятувальні роботи тривають.