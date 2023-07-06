У результаті влучання ракети в житловий будинок загинули четверо людей

Львівська мерія оголосила 6-7 липня жалобними днями в пам’ять про загиблих внаслідок нічної ракетної атаки на місто. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

«Оголошуємо у Львові дводенну жалобу в пам’ять про загиблих внаслідок ракетної атаки на місто. Вічна пам’ять», – повідомив Андрій Садовий.

Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Львів ракетами. Відбулося влучання в багатоквартирний житловий будинок – четверо людей загинули, ще понад 30 постраждали.

Унаслідок удару руйнувань у Львові зазнали понад 30 будинків, більше ніж 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини, два виші та санаторна школа. Також пошкоджена одна підстанція (150 абонентів в місті залишаються без електропостачання).