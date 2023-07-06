Унаслідок ракетного удару по Львову зруйнований житловий будинок на вул. Стрийській, ще 30 будинків пошкодженні

Депутати Львівської міськради погодили виділення 100 млн грн на ліквідацію наслідків нічного ракетного удару. Ці гроші передадуть у резервний фонд міського бюджету. За відповідну ухвалу депутати проголосували на засіданні 6 липня.

Із виділених коштів 60 млн грн передадуть районним адміністраціям і відділам житлово-комунального господарства, 4,5 млн грн виділять на заклади освіти, 500 тис. грн – на медзаклади, ще 10 млн грн виділили для бізнесу.

«Також виділимо кошти на постраждалі режимні об’єкти», – додав перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Нагадаємо, в ніч на 6 липня Росія атакувала Львів ракетами типу «Калібр». Три ракети влучили в багатоквартирний житловий будинок. Відомо про пʼятьох загиблих, ще щонайменше 30 постраждали. У памʼять про загиблих у Львові оголосили дводенну жалобу.

Унаслідок удару руйнувань у Львові зазнали понад 35 будинків, два у критичному стані, зруйновано орієнтовно 60 помешкань, 10 гуртожитків, будинок дитини, два виші та санаторна школа. Більше 1000 вікон потребують заміни. Пошкоджено близько 57 машин.